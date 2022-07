Compartilhamentos

Bom dia! Israel sofreu a primeira derrota na conquista da terra prometida. Eles não poderiam pegar num despojo de Jericó, mas houve desobediência e foram derrotados na próxima batalha. Deus avisou que haviam objetos malditos entre eles. Quem é de Deus não pode lutar com outras regras, mas com obediência e fé, do jeito de Deus. Ouça a análise de Josué 7 com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima terça-feira (26) com o nosso Senhor Jesus.