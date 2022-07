Tio-avô é flagrado nu com menina de 5 anos

Crime teria ocorrido na residência da família, no Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um idoso identificado como Carlos Lacerda, de 73 anos, foi preso em flagrante após ter tentando abusar sexualmente de uma criança de 5 anos, segundo a polícia. Ele é tio-avô da menina.

O crime aconteceu na sala da residência da família, no Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá.

O caso é investigado pela Delegacia de Crimes Contra à Mulher. Segundo o apurado, uma senhora passava em frente da casa e visualizou o suspeito e a criança nus. O idoso estaria pegando nas partes íntimas da criança.

“A testemunha estava procurando uma casa para comprar e estava bem próximo da casa desse cidadão quando viu pela janela ele, de short abaixo das nádegas, e a criança também despida até joelho, sobre o sofá. Ela foi até o local e disse: eu vou chamar a polícia”, detalhou a titular da DCCM, Sandra Dantas.

O suposto abusador teria ficado nervoso e se afastou da criança. A testemunha correu para pedir ajuda e se deparou com uma viatura do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que foi até a casa e prendeu o idoso, que estava só com a vítima na casa.

A mãe da criança e a avó da menina compareceram no local. A mão disse nunca ter suspeitado de abusos. A uma psicóloga, a vítima teria detalhado o caso.

“Ela relata muito tranquilamente o fato de ele ter, conforme as palavras dela: ‘ele estava mexendo com o pinto na minha pepeca’. Ela tem 5 anos, é uma criança inteligente, fala bem. A ocorrência está em andamento, ele está sendo autuado em flagrante por estupro de vulnerável, vai ser encaminhado para audiência de custódia. É bem certeza que ele vai para o Iapen. A criança não ia mentir e falou claramente tudo o que aconteceu”, acrescentou a delegada.

O idoso ainda tentou se justificar dizendo que a menina era “danadinha” e gostava de figuras nesse contexto nas redes sociais.

“Falou que estava penteando e coçando as costas dela”, falou a delegada.