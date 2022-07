Traficantes transportavam drogas de lancha de Santana para o Jari

Polícia apreendeu 7 kg de pedras de crack na madrugada no fim de semana em Laranjal do Jarí, a 289 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Três homens foram presos e 7 kg de pedras de crack foram apreendidos em uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar no fim de semana no sul do Estado do Amapá.

Segundo a polícia, os suspeitos transportavam a droga do município de Santana em uma pequena lancha até Laranjal do Jari. Nenhum nome foi divulgado pelas autoridades.

Uma força tarefa formado por policiais da Delegacia de Laranjal e do 11º Batalhão da PM conseguiu localizar um dos suspeitos logo depois que eles haviam ancorado a pequena embarcação no porto da cidade.

Ainda era de tarde quando os três foram presos em diligências. Com um deles, a polícia encontrou o primeiro quilo da droga. Em seguida, um deles levou a polícia até onde o restante das drogas estava enterrado.

“A informação foi repassada pela Inteligência, que já estava monitorando um desses indivíduos por saber que ele transportava drogas pelo rio. Quando nós diligenciamos até o Porto, encontramos somente a embarcação, mas depois localizamos ele em uma casa nas proximidades”, contou o delegado Rômulo Viegas.

Em seguida, um dos presos confessou que escondia os entorpecentes enterrados em um sítio na comunidade da Padaria – que fica a alguns minutos de viagem fluvial do perímetro urbano do município.

Os policiais tiveram que caminhar por cerca de quatro horas na mata até chegar ao local indicado pelo suspeito. Lá, apreenderam mais 6 kg de pedras de crack enterrados.