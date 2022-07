Trio elétrico atropela integrante na Marcha para Jesus

Acidente ocorreu no Centro. Motorista fugiu

Por LEONARDO MELO

A retomada presencial da Marcha para Jesus, evento que não era realizado presencialmente desde 2019, terminou com uma pessoa ferida. De acordo com o 9º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, ela foi atropelada pelo próprio trio elétrico que puxava a caminhada.

O acidente ocorreu por volta das 19h30min, quando o evento passava pela Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, na altura da Rua Jovino Dinoá, no Bairro Central. Josimara Oliveira Costa, de 36 anos, de acordo com boletim de ocorrência, estava “sonorizando” o evento exatamente em frente ao veículo quando foi atropelada.

O condutor do trio elétrico fugiu do local sem prestar socorro. A vítima foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada até o Hospital de Emergência de Macapá.

Josimara estava consciente, se comunicando e falava de fortes dores na perna direita, quadril e coluna. A Marcha para Jesus acabou sendo interrompida por causa do acidente e o evento teve dispersão antes do fim.

Por ser considerado acidente de trânsito com vítima, a Polícia Técnica esteve no local para fazer perícia. Coordenadores do evento foram apresentados no Ciosp do Pacoval para prestar esclarecimentos.