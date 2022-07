Tripulante e embarcação desparecem após saída de Macapá

Corpo de Bombeiros Militar do Amapá fez buscas na região, mas sem sucesso.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma embarcação com pelo menos um tripulante desapareceu no trajeto que liga Macapá (AP) a uma comunidade no Rio Carás (PA).

O desaparecimento do ‘Leão do Pará’ foi registrado pouco antes das 17h da tarde de segunda-feira (18), no Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes).

O relatório aponta que um senhor de prenome Ivaldo informou que o amigo, Bedaloia, saiu da capital do Amapá por volta de 10h30 de ontem, e conseguiu informar que o motor do barco de 12 metros tinha ‘quebrado’.

Ribeirinhos da comunidade chegaram a ir em busca do piloto e da embarcação, mas não encontraram ambos. O 1° Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá também foi acionado para o resgate, mas também não teve sucesso.

A Capitania dos Portos foi acionada, mas até a manhã desta terça-feira (19) não se posicionou sobre quantidade exata da tripulação, carga e principalmente se piloto e barco foram localizados. A reportagem segue acompanhando o caso.

A ocorrência prossegue agora aos cuidados da Marinha.