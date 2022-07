TW Forest desmente fake e anuncia processo contra jornal

Empresa atua na Floresta Estadual do Amapá gerando 300 empregos diretos

Por LEONARDO MELO

A TW Forest divulgou nota de esclarecimento, nesta quinta-feira (28), onde afirma que é fake news notícia publicada em um jornal de Macapá que acusa a empresa de irregularidades em licenciamentos ambientais no Incra. A empresa informou que tomou medidas judiciais contra o jornal.

A TW diz ser alvo de uma tentativa de destruição de reputação e imagem, com o objetivo de afetar o desenvolvimento econômico da região onde atua.

“Não compactuamos com qualquer conduta ilegal ou maliciosa de qualquer agente público ou particular, pois nossas relações com os órgãos públicos e seus respectivos representantes são pautadas na conduta e no dever legal de observar e cumprir a lei e as normas editadas pelo poder público”, diz trecho da nota.

A empresa lembra que possui certificações internacionais, como o FSC e PEFC e o SELO VERDE do Amapá, “selos de qualidade e respeitabilidade conquistado pelo trabalho sério desenvolvido pela TW FOREST com a missão rigorosa de cumprir o Código de Compliance”.

A TW Forest opera em Mazagão com uma indústria de beneficiamento da madeira explorada na Floresta Estadual do Amapá (Flota), dentro da área em que foi vencedora de licitação. A empresa usa manejo florestal num processo que gera mais de 300 empregos diretos.

“Não permitiremos que informações negativas com ataques a honra e a dignidade da empresa fique impune. A lei é para todos e deve ser cumprida, ninguém está acima dela”.

Abaixo, leia a íntegra da nota.