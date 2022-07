URGENTE: confronto de facções no Iapen deixa 1 morto e 3 feridos

NO AMAPÁ

NO AMAPÁ

Vários batalhões da PM foram acionados

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um confronto entre facções rivais dentro no Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá (Iapen) deixou pelo menos um detento morto e três feridos, no início da tarde desta quarta-feira (6).

A ocorrência ainda está em andamento e as informações são preliminares. Diversos batalhões da Polícia Militar foram acionados para dar apoio no presidio.

Áudios e vídeos foram compartilhados nas redes sociais. É possível ouvir diversos tiros.

Sobre os feridos, um deles foi levado em estado grave para o Hospital de Emergência de Macapá.

A direção do Iapen confirmou o caso e ficou de se pronunciar ao longo do dia.

O Portal SelesNafes.com continua acompanhando o caso.