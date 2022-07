Waldez explica operação da Petrobrás na costa do Amapá

Governador acredita que a empresa brasileira encontrará petróleo viável comercialmente

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), disse esta semana acreditar que a Petrobrás vai encontrar petróleo na costa do estado em nível comercial. A empresa brasileira, que é um misto de estatal e iniciativa privada, está montando estrutura a 120 km de Oiapoque, no Oceano Atlântico, para início da prospecção que será feita num navio plataforma.

A ideia é da pesquisa é comprovar se o petróleo é o mesmo que é explorado na Guiana Francesa e na costa africana, ou seja, se é viável economicamente.

A petroleira está no mesmo bloco que antes pertencia à francesa Total. A empresa, no entanto, teve negado diversas vezes o pedido de licença ambiental pelo Ibama e acabou abandonando o local. O instituto alegou falhas no plano de contingenciamento para casos de desastres ambientais.

O governador reuniu duas vezes com representantes da Petrobrás e explicou os detalhes da operação ao canal SNTV.