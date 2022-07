Waldez pede que consumidor fiscalize preços nas bombas após redução do ICMS

Governador disse que preços precisam baixar ainda mais com a redução do imposto

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), pediu nesta terça-feira (5) que o consumidor fiscalize os preços dos combustíveis após a redução do ICMS no Estado. O projeto de autoria do Executivo foi aprovado e sancionado no último sábado (2).

De acordo com cálculos do governo, em um ano o Amapá deixará de arrecadar R$ 135 milhões com a redução da alíquota de 25% para 18%.

“Essa diferença precisa ficar no bolso do consumidor, e não com os postos”, avaliou.

Na semana passada, após a desoneração feita pelo governo federal, a gasolina recuou para pouco mais de R$ 5,70 na maioria dos postos de Macapá e Santana. Hoje, alguns já estavam vendendo a cerca de R$ 5,40. Também houve redução no preço do diesel, na casa dos R$ 6.

Com a diminuição do ICMS, o governo espera que os preços baixem ainda mais. Assista.