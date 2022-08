2º candidato ao Senado precisa provar que não está inelegível

Valdenor Guedes teve as contas consideradas não prestadas na eleição de 2010

Por SELES NAFES

Não é só Rayssa Furlan (MDB) que tem problemas para ter o registro de candidatura ao Senado deferido pela justiça eleitoral. O ex-deputado federal Valdenor Guedes (Avante) recebeu prazo de 3 dias para demonstrar que não está inelegível.

O prazo foi estabelecido pelo juiz eleitoral Orlando Vasconcelos, depois que o Ministério Público Eleitoral se manifestou afirmando que, em consulta no Sistema de Informações de Contas, consta que Valdenor Guedes não regularizou a prestação de contas na justiça eleitoral referente às eleições de 2010, quando tentou voltar a ser deputado federal pelo PSC.

Em 2012, por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral considerou não prestadas as contas da campanha. O processo relata que o candidato chegou a entregar um CD com a prestação de contas, mas a mídia apresentou falha na leitura. O candidato foi intimado e apresentar nova mídia, mas o erro voltou a ocorrer.

Novamente, o TRE intimou o candidato, mas ele não apresentou um novo dispositivo com o relatório de despesas e arrecadação de fundos para a campanha.

Sem as contas prestadas, o candidato não consegue obter a certidão de quitação eleitoral, documento necessário para se habilitar no pleito. O MP Eleitoral adianta no pedido que se Valdenor não comprovar a situação de regularidade, então que o pedido de registro seja indeferido.