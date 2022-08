4 anos depois, homem que matou jovem durante comemoração política é julgado

Douglas Costa foi morto aos 23 anos. Julgamento ocorreu no Tribunal do Juri de Santana, cidade onde ocorreu o crime, em 2018.

Quase quatro anos depois das eleições de 2018, o homem que matou um jovem durante a comemoração da vitória do candidato eleito da vítima foi julgado.

Irailson Batista Martins Júnior, o Ligeirinho, foi sentenciado a 12 anos de reclusão em regime fechado, pelo homicídio de Douglas Costa dos Santos, morto aos 23 anos. O crime ocorreu na madrugada de 8 de outubro de 2018, horas depois do 1º Turno da Eleições.

A sessão que condenou o réu ocorreu na última terça-feira (23) e foi presidida pelo juiz Almiro do Socorro Avelar Deniur. Depois de mais de 8 horas de julgamento, o júri popular acatou a tese da promotora de Justiça Fábia Regina Martins, de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a chance de defesa da vítima.

O crime, ocorrido na Rua Tancredo Neves, Bairro Paraíso, foi investigado pelo 1ª Delegacia de Polícia de Santana (DPS).

Segundo o Inquérito Policial, por volta das 2h30, a vítima estava reunida com amigos em frente a um ponto comercial, comemorando a vitória de alguns candidatos na eleição, quando o acusado chegou ao local, visivelmente embriagado, provocando a todos.

Durante essas provocações, Ligeirinho passou a ameaçar um amigo da vítima, que reagiu e, após uma discussão, agrediu o réu.

Ligeirinho, então, foi até sua casa, que fica próxima ao local do ocorrido, e retornou com uma faca. Segundo a denúncia do Ministério Público, ele desferiu um golpe no pescoço de Douglas, que ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento e morreu no Hospital Estadual de Santana.