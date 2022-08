A Banda: bombeiro atira em colega de farda

Caso ocorreu próximo ao cruzamento da Avenida Feliciano Coelho com a Rua Jovino Dinoá, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma briga terminou com um bombeiro militar baleado em uma das pernas por um colega da mesma corporação, durante o trajeto do bloco de sujos A Banda, que levou milhares foliões às ruas e avenidas da capital e marcou o encerramento da programação do Macapá Verão 2022.

O caso ocorreu no início da noite de domingo (31), num trecho próximo ao cruzamento da Avenida Feliciano Coelho com a Rua Jovino Dinoá, no Bairro do Trem. Os dois bombeiros militares envolvidos na ocorrência não tiveram os nomes, idades e patentes divulgados.

De acordo com o tenente-coronel Fabiano Rodrigues, chefe de operações da PM na Banda, após ser atingida, a vítima foi socorrida rapidamente para o Hospital de Emergência, que fica nas proximidades.

“Agimos de forma rápida e conseguimos prestar apoio para a vítima. Não foi algo tão grave, porém, a gente frisa que todas as providências quanto às diligências para localizar o infrator já estão sendo tomadas porque ventilaram um nome, para que, caso seja localizado, será devidamente apresentado na Corregedoria para as providências”, falou Rodrigues, ainda na noite de ontem.

Segundo o oficial, os dois shows nacionais atraíram uma grande quantidade de brincantes. As autoridades de segurança estimaram o público em 180 mil pessoas. Mais de 450 agentes da segurança pública atuaram no evento.

“Um policiamento satisfatório. Teve o incidente entre os dois militares, que já tinham questões pessoais – pelo o que as testemunhas falaram – foi algo bem pessoal. Foi algo, digamos assim, isolado”, acrescentou.

Houve, ainda, pequenas rixas dispersadas, prisões de pessoas vendendo drogas no local, apreensões de menores flagrados consumindo bebidas alcoólicas, veículo roubado recuperado, dentre outras pequenas ocorrências.

O bombeiro que foi vítima do disparo passa bem. Ainda não há informações do bombeiro atirador. Conforme testemunhas, eles não estavam de plantão.