Bom dia! Sanção estava movido pelo espírito de vingança pessoal, e não pelo papel de libertador do povo de Deus. A esposa dele foi queimada, e ele se enfureceu e enfrentou mais de 1 mil soldados filisteus, derrotando-os. Mas ele também estava derrotado como um juiz, função concedida por Deus. Muitos de nós vivemos como Sanção viveu. Ouça a análise de Juízes 15 com o pastor Josué de Almeida, e tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus.