Ouça a análise de Josué 15

Bom dia! Josué 15 prossegue descrevendo ainda o processo de divisão das terras, com papel destacado para a tribo de Judá, que guardava a descendência messiânica. Também há a última menção sobre Calebe. A análise deste capítulo faz uma conexão muito importante sobre a Fonte de Água Viva, Jesus. Ouça com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (3).