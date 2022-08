Ouça a análise de Josué 21

Bom dia! A Tribo de Levi não receberia herança em terras, mas teria espaço para famílias e criação de animais. A escritura mostra que todas as promessas de Deus foram cumpridas. Tudo o que Ele disse que aconteceria, aconteceu. Uma das maiores promessas é a volta de Jesus e saiba porque na análise do capítulo 21 do livro de Josué com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Tenha uma ótima terça-feira (9).