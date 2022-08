Ouça a análise de Josué 13

Bom dia! Na partilha das terras, os levitas não receberam territórios, mas coube a eles o principal tesouro, a herança direta de Deus. O sacerdócio deles era seu maior bem. Por isso, eles também ganharam o privilégio de ter espaços garantidos nas cidades das tribos. Nossa principal herança não está aqui. Ouça a análise de Josué 13 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima semana de trabalho com o Senhor Jesus!