A terrível história

Ouça a análise em cima de uma terrível história contada em Juízes 19

Compartilhamentos

Bom dia! A situação era grave em Israel, pois o povo estava se comportando como os antigos ocupantes daquela terra e isso resultou numa guerra civil entre as tribos. Não havia um rei, um governo, o que seria necessário naquelas circunstâncias. Ouça a análise de Juízes 19, que narra um episódio grotesco que ilustra como o povo estava vivendo. O estudo desta manhã é mais uma vez com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Tenha uma ótima quarta-feira (31) com o nosso Senhor Jesus Cristo.