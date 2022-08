A verdade sobre o fim do Tribuna da Cidade

Programa foi retirado da grade de programação da 101 FM

Por SELES NAFES

Levantei mais tarde hoje. Fazia tempo que eu estava precisando, porque esse negócio de dormir tarde e acordar muito cedo não é pra mim. Apesar de ter aproveitado pra descansar um pouco mais, a sensação não era das melhores. O motivo pra acordar muito cedo, o Tribuna da Cidade, estava fora do ar.

Durante dois meses, participei da bancada do programa de análise política de maior audiência do rádio amapaense, criado pelo jornalista e advogado Carlos Lobato. Há alguns anos, o programa é transmitido pela 101 FM, do também jornalista e advogado Eraldo Trindade.

Fui convidado em junho pelo Silvio Sousa, após a saída do Lobato (que se candidatou a deputado estadual pelo Pros), para voltar a integrar a bancada. Aceitei, e desde o início procuramos debater o cenário político com equilíbrio. Nós sabíamos que se não fosse assim, teríamos problemas com candidatos, partidos, MP Eleitoral e com a própria justiça eleitoral.

É bom que se diga: é uma bobagem dizer que existe jornalismo imparcial. Uma tolice. O que existe é jornalismo honesto, e é por isso que eu nunca perdi a relevância como comunicador e nunca fui condenado em nenhuma das muitas ações que sofri ao longo de 27 anos de carreira.

Ontem à noite, logo após a divulgação da pesquisa do Ipec (ex-Ibope) que deu Clécio com 41% e Jaime com 35% na corrida pelo governo do Estado, fui avisado que não teríamos o programa a partir de hoje.

Isso nos impediu que fazer qualquer análise a respeito da pesquisa e de outros cenários. Na verdade, íamos dizer apenas que a disputa está equilibrada entre os dois, mas não tivemos chance.

Já vínhamos sofrendo pressões nas últimas semanas, especialmente de dois grupos que concorrem ao governo e ao Senado e que, notoriamente, possuem a maior capacidade financeira desta eleição. Mesmo assim vínhamos nos mantendo no ar.

Ontem à noite, contudo, fomos surpreendidos, junto com muitos internautas e ouvintes que hoje de manhã mandaram mensagens perguntando “kd o programa?”, “kd vcs?”.

Eu continuarei no Portal SN e o Silvio no blog dele, de onde ninguém pode nos desalojar. Porém, confesso que ficou o sabor de censura na boca, um gosto amargo, rançoso. Mas como diz o jingle da vinheta de abertura do programa: “quem tem o que dizer não pode ser calado”