Acusado de matar médico tem prisão decretada

Ernandi dos Santos, de 23 anos, está sendo procurado pela polícia

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A juíza Lívia Simone Oliveira de Freitas Cardoso, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Macapá, decretou a prisão preventiva do homem acusado de matar o médico Jailson de Amorim Mariano, de 31 anos.

Junto com a decisão, a pedido da Polícia Civil, a magistrada mandou emitir o mandado em desfavor de Ernandi Pereira dos Santos, de 23 anos. Ele é apontado pela polícia como a pessoa que matou o médico a pauladas, após uma discussão na zona rural de Macapá.

Hoje (15), amigos e familiares da vítima estiveram em frente ao Ministério Público do Araxá, realizando uma manifestação que cobrou celeridade no inquérito.

De acordo com a Delegacia de Homicídios (Decipe), Jailson foi agredido durante uma briga generalizada no dia 24 de julho, na comunidade de Lontra da Pedreira, e morreu seis dias depois no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal).

A Polícia Civil pediu ainda no dia 29 do mês passado a prisão de Ernandi Pereira dos Santos. O delegado Wellington Ferraz, que está à frente do caso, explicou que o mandado foi expedido na semana passada. Porém, só foi divulgado a imprensa na tarde de hoje.

A magistrada pede o recolhimento ao Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá (Iapen) pelo crime de homicídio.

“A polícia está diligenciando. Qualquer cidadão que quiser contribuir com a polícia, especificamente com a Delegacia de Homicídios, é só denunciar através de nosso disk-denúncia que a gente vai checar a informação para conseguimos capturá-lo”, avisou o delegado.

Para denúncias, basta entrar em contato com o número (96) 99170-4302 (WhatsApp e ligação). A identidade será preservada.