Acusado de tentativa de estupro causa tumulto durante prisão

O homem de 29 anos tentou desarmar um PM e ainda puxou a delegada para dentro da cela onde ele estava

Por OLHO DE BOTO

Um homem acusado de tentativa de estupro foi preso em Macapá durante uma ocorrência que chamou bastante a atenção pela quantidade de momentos inusitados. Durante a apresentação na Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DECCM), ele teria tentado forçar a entrada da delegada de plantão para dentro da cela. Antes disso, ele também agrediu um morador e reagiu à prisão tentando desarmar uma policial militar.

Segundo a polícia, o crime ocorreu ontem (16) à noite na Avenida Maria de Azevedo Picanço, no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá, por volta das 19h. A ocorrência foi atendida por policiais do 2º Batalhão da PM.

De acordo com as informações apresentadas aos policiais, Jean Costa Castro, de 29 anos, teria abordado duas crianças na frente da casa delas. Ele teria dito à menina de 10 anos para “ficar com ele”, e a levou para dentro da residência da garota. Os pais das crianças haviam saído para comprar o jantar.

O irmão da menina, de 6 anos, conseguiu fugir e pediu ajuda a um vizinho que impediu que Jean entrasse na casa com a menor. O acusado agrediu o morador e outros vizinhos apareceram e o contiveram até a chegada da PM.

Durante a prisão, Jean tentou desarmar uma policial militar, mas não teve sucesso. Na DECCM, já com a informação de que existe um mandado de prisão contra ele num processo por furto, ele surpreendeu de novo ao puxar a delegada para dentro da cela, mas acabou sendo contido pelos agentes.

A delegada titular de Crimes Contra a Mulher, Sandra Dantas, explicou que Jean também tentou danificar a cela.

“O exame toxicológico concluiu que ele estava sob efeito de cocaína. Será encaminhado para a audiência de custódia, mas causou bastante confusão aqui. O estupro só não aconteceu pela ação do vizinho. É perigoso. Abordou uma criança de 10 anos e ia praticar o crime no interior da casa. O irmão, sabendo que ela ia ser estuprada, pediu ajuda. Será recolhido ao Iapen. Foi autuado por tentativa de estupro e desacato”, explicou a delegada.