Agir retira candidatura de Jean Bambam ao governo

Decisão teria sido da executiva nacional; Palmira passa a ser suplente de Guaracy

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Agir anunciou, na manhã desta segunda-feira (15), que está retirando a candidatura do radialista Jean Bambam da corrida pelo governo do Estado. A legenda ingressou na aliança para apoiar Jaime Nunes (PSD), passando a integrar a coligação que tem o PTB, PSD, PROS e PSC.

Fontes consultadas pelo Portal SelesNafes.Com confirmaram que a decisão de declinar da candidatura foi da executiva nacional do partido, e que o candidato ao governo não teria aceitado.

Dentro dessa nova configuração, a coronel Palmira deixa de ser candidata ao Senado, e passa a ser suplente do pastor Guaracy Júnior (PTB) ao Senado.

Num comunicado distribuído a filiados pela manhã, e sem base científica, Palmira afirma que as intenções de voto nela e em Guaracy colocam a chapa dos dois ao Senado em segundo lugar na disputa pela única vaga do Amapá na eleição deste ano.

Jean Bambam continua filiado ao partido, mas não concorrerá a nada.

Com a desistência do Agir, o Amapá passa a ter apenas cinco candidaturas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP):

Clécio Luís (SD), Jaime Nunes (PSD), Gianfranco Gusmão (PSTU) e Gilvam Borges (MDB). Até agora, o tribunal não julgou nenhuma delas. O candidato ao PCO, Jairo Palheta, ainda não fez a solicitação ao tribunal. O prazo para o pedido de registros encerra hoje.