Amapá reduz Zika e chikungunya, mas dengue avança

Levantamento da SVS também apontou aumento de 9,2% nas notificações de dengue em Macapá e em Oiapoque.

Compartilhamentos

Relatório epidemiológico da Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado (SVS-AP) referente ao período de janeiro a julho deste ano mostra que o Amapá reduziu os casos de chikungunya e de Zika vírus, em relação ao mesmo período do ano passado.

Por outro lado, aumentaram as notificações de dengue no estado este ano. Todas essas doenças são transmitidas pelo mosquito aedes aegypti.

Entre os dados, o maior destaque se dá pela redução de 48% nos casos de chikungunya, que passaram de 29, no ano passado, para 15 neste. A maior parte das notificações está no município de Oiapoque, com 10 registros, seguido de Santana, com 4, e Macapá com 1 caso.

A incidência do Zika vírus também teve redução nas notificações feitas pelo Estado ao Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan) do Governo Federal. Contudo, apesar da queda de 6% nos casos, chama a atenção que todos os registros foram feitos em Oiapoque, que concentra todos os 17 casos confirmados do Amapá este ano.

Já no caso da dengue, as notificações, em ralação ao referido período, aumentaram 9,2%. Foram 118 casos registrados este ano até o mês de julho. A maior parte deles é na capital, que tem 85 notificações, depois vem Oiapoque com 12 registros, seguidos por Santana e Porto Grande, com 10 e 7 casos, respectivamente.