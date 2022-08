Amapá sedia festivais nacionais gastronômicos

Programação acontece de 10 a 12 de agosto em Macapá. Pratos da culinária local serão comercializados a R$ 20.

A partir desta semana, o Amapá vai sediar três importantes programações gastronômicas nacionais: o Festival Enchefs Brasil, o Fórum Brasileiro de Gastronomia e o Prêmio Nacional Dólmã, considerado o Oscar da gastronomia nacional.

Com realização do Instituto Multidisciplinar de Recife e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), os eventos ocorrem em Macapá, de 10 a 12 de agosto.

O Governo do Estado patrocina a programação com investimento de R$ 500 mil e apoio com infraestrutura, logística, atrações musicais, além da realização de Feira de Artesanato, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico e das secretarias de Estado da Cultura (Secult), Turismo (Setur) e Trabalho (Sete).

A expectativa é que os eventos atraiam à capital cerca de 700 turistas, entre técnicos, especialistas, chefes de cozinha e autoridades do setor, em uma programação que irá incentivar o turismo e a cultura amapaense. Com isso, há uma estimativa de R$ 2 milhões de injeção financeira na economia local.

“O nosso governo vai patrocinar o evento, em parceria com a iniciativa privada, selando o compromisso já assumido durante a pandemia com o setor de bares e restaurantes, por impulsionar as atividade e crescimento de todo o trade”, avaliou o governador do estado, Waldez Góes (PDT), durante o anúncio dos eventos na sexta-feira (6).

Enchefs Brasil

O Festival Enchefs Brasil acontecerá nos dias 10 e 11, das 17h às 23h, em uma estrutura montada ao lado do Teatro das Bacabeiras. Na ocasião, 10 expositores comercializarão pratos locais ao preço de R$ 20 a porção.

Haverá um palco com apresentação de artistas locais, Concurso Brasileiro de Coquetelaria com representantes de todo país, Cozinha Show com apresentações a quatro mãos com os vencedores dos concursos estaduais de todas as unidades da federação e feira de artesanato com 40 artesãos.

Fórum Gastronômico Brasileiro

Ainda no dia 10 de agosto, às 9h, no auditório do Senac Amapá, acontecerá o Fórum Gastronômico Brasileiro. O evento tem caráter técnico/científico e abordará as principais implicações relacionadas à atividade gastronômica e alimentação fora do lar no país.

A programação contará com profissionais de grande expressão no cenário da governança, academia e mercado, que debaterão com público local e de todo país temas importantes no universo em questão e como desdobramento a elaboração da “Carta da Gastronomia do Meio do Mundo”, que será apresentada ao Parlamento brasileiro.

Prêmio Nacional Dólmã

No dia 12 de agosto, em um espaço de eventos, acontecerá a 7ª edição do Prêmio Melhores da Gastronomia. A premiação reconhece 17 empresas que se destacaram em seus segmentos no ano de 2022.

“É o tapete vermelho da gastronomia brasileira, o Prêmio Nacional Dólmã, que reconhece os profissionais destacados no setor que possui mais 2,5 milhões de negócios no país e gera mais de 6 milhões de empregos e que, ultimamente, passa por constantes transformações”, comentou o vice-presidente da Abrasel no Amapá, Sandro Belo.