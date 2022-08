Aos 78 anos, morre Américo Brito

O empresário do Atalanta Hotel estava internado em SP

Por SELES NAFES

O dono de um dos hotéis mais movimentados e famosos do Amapá morreu, na manhã desta sexta-feira (19), em São Paulo. Américo Severo Brito tinha 78 anos e era considerado um dos maiores entusiastas do turismo no estado.

Há cerca de 4 anos, o empresário passou por um transplante de fígado. De acordo com amigos, há cerca de duas semanas ele não estava se sentindo bem e passou a ficar de cama.

Ontem (18), ele sentiu-se mal e embarcou para São Paulo, onde foi rapidamente internado. O falecimento ocorreu pela manhã e as causas não foram divulgadas pela família.

O empresário era dono do Atalanta Hotel, localizado na Avenida Coaracy Nunes, no Bairro do Trem. O local é apontado como dono do maior fluxo de hóspedes do Amapá.

“Américo Brito foi o mais dedicado empresário do setor de turismo do Amapá. Apoiador de todas causas e ações, deixa um legado gigantesco como empresário e um exemplo de ser humano”, definiu o empresário Sandro Bello, diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Além de empresário do setor hoteleiro, Américo era esportista. Na juventude, chegou a jogar no Macapá Esporte Clube e na Seleção Amapaense de Futebol.

Os locais de velório e sepultamento ainda não foram divulgados.