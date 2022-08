Apagão atinge a maioria dos bairros de Macapá nesta quinta

Problema começou de madrugada e se agravou no início da manhã

Por SELES NAFES

Desde a madrugada desta quinta-feira (18) bairros do centro de Macapá, zona sul e outras regiões estão enfrentando interrupções no fornecimento de energia. A situação de agravou de manhã deixando a região central, zonas sul e oeste em situação de blecaute.

No centro, todos os hospitais ao longo da Avenida FAB estão funcionando com geradores. Todas as secretarias também foram afetadas e serviços de internet em dados móveis também sofrem intercorrências.

Com os semáforos inoperantes, há pontos de congestionamento porque a CTMac não enviou equipes para controlar os cruzamentos mais movimentados.

Por volta das 11h, a CEA Equatorial admitiu o problema e informou que está atuando na normalização do fornecimento de energia.

“Na manhã desta quinta-feira, 18, foi registrada uma ocorrência de saída da subestação Santa Rita, responsável pelo atendimento na região”, informou a empresa em nota curta à imprensa.

No entanto, equipes ainda estavam tentando identificar a causa e restabelecer o fornecimento.