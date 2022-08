Após cassação de vereador, novo parlamentar toma possa

Professor Maleliel Marques Coelho, o Preto Conceição (Rede), foi empossado.

O professor Maleliel Marques Coelho, o Preto Conceição (Rede), foi empossado na manhã desta sexta-feira (5) como novo vereador da Câmara de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

Ele passa a ocupar o lugar de Wilbyson Haroldo Ferreira Batista, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A cerimônia de posse ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, sob a condução do presidente Walcimar Fonseca (PL).

Preto Conceição, que esteve acompanhado de familiares e da advogada Erika Vaz, fez o compromisso regimental e assinou o termo de posse. Em seu discurso, disse que está disposto a fazer o que for possível dentro do tempo que lhe é permitido.

“Estou disposto para ir à luta. Para trabalhar e cumprir, dentro do possível, aquilo que vem ao encontro dos desejos e das necessidades do nosso povo. Garanto a todos que meus esforços serão grandiosos e contínuos”, destacou o novo vereador.

Em janeiro deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a decisão que declarou nulo o diploma do vereador Wilbyson Haroldo Ferreira Batista.

O motivo foi a condição de inelegibilidade, já que possui condenação criminal por corrupção ativa e passiva num processo que transitou em julgado, originado na 4ª Vara Criminal da Comarca de Macapá.