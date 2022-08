Após libertar menino de 4 anos de assaltantes, militares são aplaudidos pela população

Caso ocorreu em um estabelecimento comercial no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Durante a tarde desta quinta-feira (25), policiais militares e socorristas do corpo de bombeiros foram aplaudidos pela população após um assalto frustrado com reféns. Os dois bandidos se renderam depois de duas horas e meia de negociações.

O caso ocorreu em um estabelecimento comercial na Avenida Sebastião Lamarão no, Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

A população teve o gesto após um menino de 4 anos ser resgato ileso. Antes dele, um adolescente, que estava escondido no banheiro do empreendimento, um casal e uma idosa tinham sido liberados.

A crise chegou a ser transmitida em live no Facebook por um dos assaltantes. Os bandidos foram identificados como Arthur Gabriel Trindade Batista, de 20 anos, e Gilbert Miranda dos Santos, de 21 anos. Ambos têm passagem por homicídio e roubo.

De acordo com o comandante do Bope, major Iran, tudo começou com o roubo ao estabelecimento, que foi percebido por uma equipe do 2º Batalhão, comandada pelo sargento Reginaldo, que patrulhava a região.

Sobre o reconhecimento da população, ele destacou que o sucesso, nesses casos, é graças à preparação e ao profissionalismo conjunto de todos os agentes envolvidos.

“A preocupação maior nossa nesses casos é sempre preservar a vida, dos reféns, dos policiais e dos criminosos”, frisou o oficial.

A polícia informou que arma utilizada no crime era, na verdade, uma réplica de arma de fogo. Os dois assaltantes foram levados para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.