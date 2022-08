Após marido ser preso, esposa assumiu venda de drogas, diz polícia

Acusada foi presa no município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

A esposa de um detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) foi flagrada pela Polícia Civil do Amapá, praticando o mesmo crime pelo qual o marido foi preso: tráfico de drogas.

Ela foi presa nesta quarta-feira (17), no município de Calçoene, pela equipe da delegacia local. A mulher tem 41 anos e não teve o nome divulgado pelas autoridades. Segundo a polícia, ela assumiu a venda de drogas que era feita pelo marido.

De acordo com o delegado Niury Relry, a prisão aconteceu após denúncia. Com ela, foram encontradas várias porções de crack, maconha e cocaína, além de material para embalar as drogas e dinheiro.

“Após a prisão do companheiro, a acusada continuou traficando as drogas que eram enviadas por ele. Agora, ela foi presa por tráfico de drogas e será encaminhada à audiência de custódia”, confirmou o delegado.