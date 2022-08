Após sair de Oiapoque, pescador fica à deriva por 11 dias dentro de freezer

O drama de Romualdo começou com naufrágio depois que ele zarpou de Oiapoque, no Amapá, para a Ilha dos Macacos, na Guiana Francesa.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Romualdo Macedo Rodrigues, de 44 anos, ficou 11 dias à deriva no oceano Atlântico, boiando dentro de um freezer, após naufragar em viagem que saiu de Oiapoque para a Ilha dos Macacos, na Guiana Francesa.

A incrível história foi contada, neste último domingo (28), no programa Domingo Espetacular, da Rede Record, pelo jornalista Roberto Cabrini.

Romualdo foi resgatado no dia 11 de agosto por pescadores em mar aberto, em águas do Suriname, a 450 km do local de onde o naufrágio teria ocorrido. Ele partiu sozinho, em uma ubá de madeira de sete metros, com um motor rabeta.

O pescador contou ao jornalista que começou a entrar muita água na embarcação e ele acabou naufragando.

Por um tempo, conseguiu flutuar em cima da própria embarcação, mas teve medo dos perigos do mar, especialmente tubarões, e, por isso, resolveu entrar no freezer, que foi o que lhe deu guarita por todos os próximos dias.

Romualdo já tinha poucas esperanças, sofria muito com o sol, que queimava a sua pele, com o sal, com a luminosidade que afetava a visão e, principalmente, com a sede.

Quando foi encontrado pela embarcação que o resgatou, gritava: “água, quero água, água”, enquanto tentava reunir forças para se levantar.

Com a ajuda dos pescadores saiu do seu freezer e foi levado para o barco, com roupas rasgadas, debilitado fisicamente e desorientado.

“Eu moro no Brasil. Da Guiana Francesa pra cá. Não tinha mais jeito: só tubarão, só tubarão”, foi uma das primeiras coisas que falou.

Aos poucos, os homens que o resgataram foram lhe dando água através de um pano molhado, lhe deram mingau de aveia e depois o colocaram para dormir em um camarote. Dormir, aliás, ele contou que não conseguia dentro do freezer, que era muito apertado.

“Eu não aguentava mais, não, se passasse mais um dia, eu ia morrer dentro do freezer mesmo. Eu já não aguentava mais, aí, falei: ‘Senhor, não aguento mais’. Aí, quando foi umas nove horas, olhei, o barco tava em cima do freezer”.

A saga do pescador ainda não tinha chegado ao fim. Ele ainda passaria 16 dias em uma delegacia em Paramaribo, a capital do Suriname, na condição de imigrante ilegal. A embaixada do Brasil no Suriname e a representação da Polícia Federal brasileira conseguiram, enfim, que ele fosse repatriado através de um voo até Belém (PA).

Romualdo é paraense de Vigia, a cidade histórica que tem vasta tradição na pescaria e relação com o Amapá, sendo comum que os pescadores, secularmente, acessem as águas oceânicas da costa dos municípios de Amapá, Calçoene e Oiapoque, assim como da Guiana Francesa, em jornadas que duram meses. Romualdo é um destes homens, que veio para o Amapá e que acabou ficando e construindo sua morada em Oiapoque.

Como está registrado em vídeo, desta vez está claro que não se trata de mais uma ‘história de pescador’. É a história de Romualdo.

