Após se esconder em casinha de cachorro, suspeito troca tiros com PMs e morre

Caso aconteceu no sábado (13), no Bairro Nova Esperança, em Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um bandido morreu ao trocar tiros com a polícia no fim de semana. O caso aconteceu no sábado (13), no Bairro Nova Esperança, em Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Segundo a polícia, apesar da pouca idade, Jonata Furtado Ramos, de 19 anos, já tinha na ficha criminal crimes graves como tráfico, assalto e latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com o delegado Átila Rodrigues, por volta de 13h, uma denúncia anônima apontou que três homens estavam armados e com drogas em uma casa de madeira na área de pontes da Rua Presidente Vargas.

As equipes da Operação Hórus, compostas pelas Polícias Civil, Militar e Penal, foram até o local e avistaram dois suspeitos, que tentaram fugir e se desfazer dos entorpecentes pelo rio, porém foram capturados.

Logo em seguida, eles indicaram uma outra residência. Lá, foram realizadas buscas e encontradas mais drogas e dinheiro.

Um 3° suspeito se escondeu dentro da casinha de cachorro de uma outra residência. Quando ele percebeu o cerco policial tentou fugir. Entretanto, ele atirou contra os policiais, que revidaram.

“Se deparou com dois policiais militares no interior da casa. Recebeu ordem de largar a arma, não obedeceu e foi alvejado vindo a óbito no local (…) o Jonata tinha chegado na cidade de Oiapoque na manhã do dia 13 com o intuito de matar um integrante da facção rival”, disse o delegado.

A equipe da PM fez a apresentação de Gabriel Oliveira da Silva, 24 anos, e Antônio Carlos Costa vales, 25 anos, por tráfico de drogas e associação criminosa.

Arma, munições, drogas e dinheiros foram apreendidas. Jonata teria ido a cidade tentar defender a vida de Gabriel.