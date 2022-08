Após vitória na justiça, novos sargentos bombeiros são empossados

Os candidatos tiveram o caso definido pelo Tribunal de Justiça que aceitam recurso por unanimidade

Por SELES NAFES

O governo do Estado deu posse aos novos sargentos bombeiros que foram aprovados no concurso interno da corporação, o mesmo que gerou polêmica e uma guerra judicial. A posse, no entanto, só foi possível depois que o Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) acatou recurso da defesa e concluiu que o suposto vazamento de duas questões não comprometeu o conjunto do concurso.

O certame, que é interno, chegou a ser anulado pelo comando do CBM depois que a Polícia Civil e o MP identificaram que uma candidata teve acesso antecipado a duas questões da prova, realizada no dia 27 de junho do ano passado.

Num ato público, 173 candidatos pediram que o concurso fosse refeito. Eles contrataram um advogado e alegaram na justiça que outros candidatos poderiam ter recebido questões antes da prova.

Em dezembro, o desembargador Jayme Ferreira, do Tjap, suspendeu a anulação por entender que isso seria um excesso que poderia representar prejuízo irreparável ao restante dos candidatos. Logo depois, a decisão acabou sendo confirmada por unanimidade pelo tribunal.

“Conseguimos provar com perícia a quantidade de questões que cada um dos nossos 78 clientes acertou, e mostramos no processo que os que estavam questionando nenhum deles passou no concurso. Estavam querendo anular para ter uma nova oportunidade de concorrer”, comentou o advogado Cícero Bordalo Júnior.

Os novos 78 sargentos do Corpo de Bombeiros do Amapá participaram de uma cerimônia festiva com a entrega de certificados numa casa de eventos de Macapá, e já começam a trabalhar com as novas parentes a partir do próximo dia 19.