Bom dia! A tribo de Dan se contaminou com a idolatria que começou na Casa de Mika. Não havia rei em Israel, e todos faziam o que queriam, esquecendo de Deus. Haveria consequências devastadoras, pois não devemos confundir sucesso com a aprovação de Deus! Jesus Cristo é a nossa herança. Ouça a análise de Juízes 18 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima terça-feira (30).