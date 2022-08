Assaltantes vigiavam rotina de vítimas, diz polícia

Operação se concentrou no município de Santana, a 17 km de Macapá.

A Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá (FTSP) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (12), 8 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva no município de Santana, a 17 km de Macapá, nos Bairros Fonte Nova, Paraíso e Provedor II, em investigação que apura os crimes de tráfico de drogas, roubo e organização criminosa.

A investigação identificou diversos indivíduos integrantes de organização criminosa atuante no Estado, responsável por parte do tráfico de drogas em Santana e diversos crimes de roubo no comércio do município.

Segundo as investigações, os integrantes vigiavam e levantavam hábitos das vítimas e dinâmica dos estabelecimentos para planejar as ações criminosas.

A Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP) é formada pelas Polícias Federal, Civil, Militar, Penal, Rodoviária Federa e Sejusp.