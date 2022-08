Bandidos fazem reféns e transmitem negociação em live

Crise ocorre na zona norte de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

Um grupo de criminosos está fazendo uma família refém na zona norte de Macapá, na tarde desta quinta-feira (25). A crise chegou a ser transmitida em live no Facebook por um dos assaltantes, ocorre em um estabelecimento comercial, na Avenida Sebastião Lamarão, no Bairro Novo Horizonte.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar do Amapá, dois criminosos com arma de fogo anunciaram o roubo ao estabelecimento.

Uma das pessoas conseguiu sair do local e acionar a Polícia Militar.

Uma equipe do 2º BPM fez o primeiro contato no local e pediu o apoio de mais equipes especializadas.

Uma equipe do Bope, comandada pelo subtenente Milson, deu os primeiros atendimentos e iniciou a negociação com os reféns. Eles pedem a presença da imprensa para se entregarem e ameaçam matar os reféns e revidar caso a policia abra fogo.

A ocorrência está em andamento. Uma idosa hipertensa foi liberada. Dentro da casa, sob a mira dos bandidos, ainda estão um casal e uma criança.

Agora há pouco, negociadores do Bope e uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local.