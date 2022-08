‘Bebê Pirento’ tenta fugir a nado, mas é capturado no Rio Amazonas

O bandido passou a ser considerado foragido, mesmo estando no regime aberto domiciliar

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso que era procurado pela justiça do Estado do Amapá foi capturado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (11), enquanto se preparava para viajar numa embarcação que estava programada para zarpar às 14h do terminal pesqueiro de Santana, a 17 km de distância de Macapá.

Sentenciado a cumprir pena pelos crimes de furto e roubos, Eferson Viana da Silva, o Bebê Pirento, de 24 anos, já estava no regime aberto domiciliar quando decidiu não mais retornar ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Dessa forma, ele passou a ser considerado foragido.

A investigação apurou que, fora do sistema carcerário, o detento passou a cometer novos crimes na companhia de outros bandidos. E em uma dessas ações, um deles, conhecido como Thiago, morreu em confronto com a PM.

A delegada Luiza Maia foi quem cumpriu o mandado de prisão contra Eferson. Ele estava com as malas prontas, dentro de uma catraia, quando avistou os investigadores e decidiu pular no Rio Amazonas, tentando escapar a nado.

Com apoio de uma outra embarcação, e após alguns minutos de perseguição, Bebê Pirento foi capturado e levado à 2ª DP. A denúncia repassada à polícia informava que ele ia fugir rumo às regiões ribeirinhas do Pará.