Beleza: 14 disputam o título de Miss Bairros

Após dois meses de atividades, final será na próxima sexta-feira (12)

Na próxima sexta-feira (12), 13 jovens de Macapá e uma de Santana disputarão o título de Miss dos Bairros 2022. A vencedora receberá um prêmio de R$ 3 mil.

O evento é realizado desde 2015 para escolher a mulher que mais traduz a beleza da mulher amapaense, mas também é preciso demonstrar simpatia e desenvoltura em várias atividades do concurso, como palestras, ensaios, mini cursos e entrevistas.

Foram dois meses de programações.

“Com os meses de preparação antes da grande final a gente busca promover para as candidatas o amadurecimento pessoal e profissional. Portanto, toda experiência e conhecimento adquiridos no decorrer do concurso serão úteis para o futuro de cada uma delas”, explicou o coordenador do concurso, Moisés Santos.

As candidatas são:

Chrystina Vitória, de 18 anos (Novo Horizonte)

Kayra Ruani, de 19 anos (Goiabal)

Vitória Taiana, de 19 anos (Macapaba)

Bia Figueiredo, 20 anos (Laguinho)

Amanda Beatriz, 20 anos (Infraero)

Clicia Brito, 21 anos (Centro)

Joana Schmidt, 17 anos (Jardim Marco Zero)

Micaelen Freitas, 17 anos (Nova Brasília – Santana)

Arilene Belo, 23 anos (Renascer)

Anne Katheleen, 26 anos (Novo Buritizal)

Stephany Amorin, 20 anos (Muca)

Stefany Prata, 22 anos (Universidade)

Jaciara Campos, 21 anos (Araxá)

O Miss dos Bairros também tem um caráter social por meio do projeto “Beleza pelo Bem”, que promove ações sociais.

A final será na Boate 096, às 19h.