Caçadores são presos em reserva ambiental no Amapá

Apreensão ocorreu em uma área protegida por lei no município de Serra do Navio, a 205 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Seis homens foram flagrados caçando em uma área protegida por policiais e fiscais de órgãos ambientais no Amapá, no final de semana.

Os caçadores foram abordados na Ilha do Poraquê, município de Serra do Navio, a 205 km de Macapá. Lá, a caça e a pesca predatória e comerciais são proibidas por lei.

A abordagem fez parte da Operação Verão, que até o fim da estação fiscalizará as áreas protegidas que são mais visadas por caçadores. A ação é integrada entre o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBIO) – órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente –, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá.

De acordo com o BA, os caçadores já haviam abatido duas pacas e capturado alguns quilos de peixes. Foram apreendidos, também, vários materiais de pesca e caça como anzóis, linhas, lanternas, malhadeira, motor e dois eixos de motor rabeta. A embarcação usada para o transporte de carga e dos caçadores foi destruída.

Os seis acusados foram apresentados à Polícia Civil na sede da cidade de Serra do Navio, onde acabaram autuados por caça silvestre. Dois deles foram multados por transporte de carne de animais silvestres.