Câncer: ribeirinha recebe doações e diz ter fé renovada

Também com problemas renais, Maria Costa mudou-se para Macapá em busca de tratamento.

Por ANDRÉ SILVA

A ribeirinha Maria Ivanete da Silva Costa, de 48 anos, que sofre com câncer no colo do útero e problemas renais, teve um pouco de alegria após dois anos de diário sofrimento.

Depois que internautas souberam da situação dela, passaram a fazer ajudar e fazer doações. Na última quinta-feira (4), o portal SelesNafes.com mostrou a luta da ribeirinha pela vida.

Mãe de nove filhos e dez netos, ela é da comunidade rural de Rio Maruim, que fica a duas horas de barco do município paraense de Afuá, onde era pescadora. Depois de passar quase 2 anos com hemorragia, teve que parar de pescar. Veio, então, a Macapá em busca de tratamento.

Neste meio tempo, desenvolveu problemas renais, por isso, teve que se mudar para a capital amapaense, para fazer hemodiálise três vezes por semana. Atualmente, mora com uma das filhas, o genro e um neto, no Bairro Araxá, periferia na zona sul de Macapá.

Nas últimas semanas, a família começou a passar por muitas dificuldades, pois o pequeno casebre onde mora, de apenas um cômodo e sem banheiro interno, é mantido com os bicos que o genro faz na rampa do açaí. Maria recebe o Auxílio Brasil, R$ 400, que servem apenas para ela custear a ida e a volta das sessões de hemodiálise.

Assim, até a quarta-feira, a família não tinha nada na dispensa, apenas água e sobras de alimentos na geladeira. Vendo a mãe com as dores num grau praticamente insuportável provocadas pelo câncer, a filha, Silvana Costa, decidiu pedir ajuda. Depois que reportagem foi ao ar, segundo ela, a ajuda começou a chegar.

“As pessoas vêm aqui pra vê-la, entregam o mantimento e dão palavras de conforto pra ela”, disse a filha neste sábado (6).

Maria diz sentir suas forças renovadas a cada doação. Acredita que a fé das pessoas possa ajudar a superar essa fase difícil na vida. Ela só agradece.

“Elas vêm, me doam e dizem que Deus vai me curar. Agradeço muito. Que Deus abençoe muito a eles. Quem está me ajudando, está fazendo por Deus”, disse chorando, mas com ar de alegria.

Outra das preocupações da ex-pescadora também foi aliviada. Com viagem marcada para Belém do Pará, no dia 23 de agosto, onde irá iniciar o tratamento contra o câncer. Ela não sabia como iria se manter nos primeiros meses na cidade, mas as doações em dinheiro já chegam a R$ 11 mil.

“Sinto mais fé agora e sinto que estou mais forte pra encarar isso tudo”, concluiu Maria.

Para quem ainda queira fazer uma doação, pode enviar para a Chave Pix (96) 99119-5651, em nome de Josivan Rodrigues Santos (genro) – conta Nubank. Quem quiser ir levar pessoalmente a doação, pode ir até a casa nº 1093, na Rua Humberto de Góes Pereira, Bairro Araxá.