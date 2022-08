Candidato do PCO apresenta propostas para trabalhadores informais

Jairo Palheta esteve na Praça da Tia Chiquinha, na zona norte de Macapá, conversando com os trabalhadores.

O candidato do Partido da Causa Operária (PCO) ao Governo do Amapá, Jairo Palheta, deu prosseguimento à sua agenda de campanha neste final de semana e esteve no Bairro Jardim Felicidade 1, na Praça da Tia Chiquinha, localizada ao lado da Rodovia do Curiaú.

Na ocasião, apresentou propostas a trabalhadores informais, como pipoqueiros, sorveteiros e outros cidadãos que estavam no local.

Uma das propostas apresentadas pelo candidato a eles se refere à reforma agrária, cujo programa pretende distribuir mais de 1 milhão de hectares de terras cultiváveis para mais de 50 mil agricultores.