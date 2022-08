Candidato do PCO diz que Amapá não pode viver só de comércio

Jairo Palheta é o quarto candidato entrevistado pelo Portal SN

Por SELES NAFES

O Portal SelesNafes.Com continua com a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado no quadro SNTV. Aceitaram o convite Clécio Luís (SD), Gianfranco Gusmão (PSTU), Gesiel Oliveira (PRTB) e Jairo Palheta (PCO).

Morador do conjunto Macapaba, Jairo também é produtor de maxixe, revela que os agricultores continuam sentindo os efeitos da pandemia, e diz que o estado está desestruturado para conduzir a regularização de terras da União.

Ele também acredita que o Amapá não pode se desenvolver só com o comércio, mas com a industrialização de produtos da agricultura familiar.

Ele criticou o sistema de financiamento das campanhas partidárias, e lembrou que a transferência de terras da União precisa contemplar prioritariamente as 6 mil famílias de produtores.

A candidata a vice, a produtora e feirante Eliana Brandão, também conversou com o portal e revelou que não possui terra para trabalhar.