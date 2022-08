Carnaguari: PRF autua 27 motoristas alcoolizados

Quinze deles se negaram a fazer o teste do etilômetro. Foto: PRF/Divulgação

Por RODRIGO ÍNDIO

A Operação Carnaguari fiscalizou 1.057 pessoas e abordou 777 veículos nas rodovias federais, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira (8) pela Polícia Rodoviária Federal no Amapá (PRF).

Segundo a PRF, a fiscalização reduziu a zero o número de acidentes em relação a festividade. A ação nas rodovias aconteceu entre 05 e 7 de agosto, período em que ocorreu o Carnaguari, em Ferreira Gomes, a 137 quilômetros de Macapá.

Conforme o inspetor Francimuller Nascimento, foram realizados 751 exames de etilômetros, o que originou 113 autos de infração lavrados.

“Nos chamaram a atenção 27 envolvendo alcoolemia, onde tiveram 12 constatações de vestígio de álcool no organismo e 15 pessoas se negaram a fazer o teste”, disse.

Uma pessoa foi presa em Ferreira Gomes por alcoolemia bastante alta e que foi conduzida a delegacia da cidade.

“A PRF entende que foi bastante produtivo o final de semana, repito, sem a incidência de nenhum acidente em relação ao festival especificamente. Graças a Deus nenhuma morte registrada. Nosso policiamento e planejamento continua atento”, acrescentou Francimuller.

A PRF estima que 2 mil veículos foram ao município de Ferreira Gomes, o que triplicou o fluxo no final de semana. Agora, o órgão se prepara para as ações do Festival do Abacaxi, em Porto Grande, no início de setembro.