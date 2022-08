CEA Equatorial diz ter normalizado fornecimento de energia

Companhia informou que houve ocorrência na Subestação Santa Rita, em Macapá.

A CEA Equatorial afirmou, no início da noite desta quinta, que normalizou o fornecimento de energia após uma ocorrência de saída na Subestação Santa Rita, que deixou bairros da região central, zona oeste e parte da zona sul de Macapá enfrentando quedas de tensão durante o dia todo.

Segundo a companhia, as equipes operacionais concluíram os trabalhos de recomposição dos alimentadores às 18h17.

“A empresa lamenta os transtornos causados e reforça que não está medindo esforços para a melhoria do fornecimento de energia no estado. Para informações e casos de ocorrências isoladas, os clientes devem entrar em contato com a Central de Atendimento: 0800 096 0196”, disse a CEA em nota.