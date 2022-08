Censo 2022 vai mapear etnias e línguas indígenas no Amapá

Coleta do questionário em localidades indígenas iniciou nesta quarta-feira (10).

Começou nesta quarta-feira (10) a coleta do Censo Demográfico 2022 em áreas indígenas do Amapá.

A pesquisa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciou pela Aldeia do Manga, Terra Indígena Uaçá, no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, no norte do estado. Atualmente, estima-se que haja 73 aldeias indígenas no Amapá.

O Censo da população Indígenas tem objetivo de mapear os povos tradicionais, suas diferentes formas de organização social, costumes, línguas e a enorme riqueza cultural.

A pesquisa busca responder perguntas sobre como está o acesso à educação, à saúde, a infraestrutura e aos recursos naturais nas aldeias e comunidades indígenas.

O Censo Demográfico 2010 foi o primeiro levantamento que registrou a quantidade de etnias e de línguas indígenas existentes no país. À época, no Amapá, foram contados 7.411 indígenas, de 14 etnias ou povos e falantes de seis línguas indígenas.

A coleta terá apoio de lideranças comunitárias, guias de instituições governamentais e guias-intérpretes, para que o recenseador seja conduzido com segurança por todos os domicílios a serem visitados e siga os códigos de conduta de cada comunidade.

Os intérpretes em áreas indígenas atuarão como mediadores entre o recenseador e o informante, facilitando a comunicação e a interpretação das perguntas e das respostas.