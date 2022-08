Clécio assina compromisso com servidores do Rurap

Após debater propostas, ele assinou uma carta compromisso. O documento pede valorização do servidor extensionista.

A agenda de campanha do candidato do Solidariedade ao Governo do Amapá, Clécio Luis, teve uma plenária com servidores do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap) – órgão estadual responsável por levar técnicas de cultivo ao setor produtivo.

Após debater propostas, ele assinou uma carta compromisso. O documento pede valorização do servidor extensionista, reorganização da estrutura e reformulação da Lei 2424/2019, que agrega a mineração ao Instituto, além de planejamento estratégico e melhorias no ambiente de trabalho.

“De todos os setores, o material humano é o mais importante que existe dentro de cada instituição. Devemos valorizar o servidor pois ele é a engrenagem principal que faz movimentar o setor público. Iremos investir em benefícios, conhecimento, estrutura de trabalho digna para desenvolver o seu trabalho e, juntos, transformar o setor rural do estado”, afirmou Clécio.

Em seu governo, Clécio tem como foco o desenvolvimento econômico como forma de incentivo à geração de emprego. O candidato também pontuou sobre a importância de ter um agro forte, mas sem deixar de investir na agricultura familiar já que é a base que leva e coloca a comida até a casa das pessoas.