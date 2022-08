Clécio e Davi recebem carta com sugestões de 1 mil mulheres para plano de governo

Foi durante plenárias com representantes de movimentos

Compartilhamentos

O candidato ao governo do Estado pelo Solidariedade, Clécio Luís, se reuniu com lideranças de movimentos de mulheres e prometeu que, num possível governo, irá ampliar o sistema de proteção e atendimento.

O encontro ocorreu durante plenária onde o candidato está recebendo propostas para elaborar um plano de governo. A plenária contou com a participação de mais de 1 mil mulheres, entre parteiras, domésticas, ribeirinhas, trabalhadoras rurais, mulheres da floresta, indígenas, escalpeladas, negras, mulheres bi e trans que lotaram uma casa de eventos na zona sul de Macapá, ontem à noite (24).

“É a primeira vez que as mulheres têm uma participação tão ativa na construção de um governo. Quando Clécio e Davi nos dão a oportunidade de elencar os nossos anseios enquanto mulheres, nós sentimos que realmente temos voz, de fato e de direito”, avaliou Joaquina Lino.

Ela foi escolhida no evento como representante das mulheres do Amapá para entregar uma carta proposta a Clécio e ao senador Davi (UB), candidato à reeleição. O documento foi construído por mulheres de vários segmentos da sociedade com sugestões de políticos para os próximos 4 anos.

Clécio Clécio reafirmou o compromisso com a garantia dos direitos da mulher, e adiantou que uma das prioridades é ampliar a rede de atendimento com qualificação, assistência e proteção de violência doméstica.

“Nossas mulheres são fortes, são chefes de família, trabalhadoras. Vocês têm um papel importantíssimo no desenvolvimento do nosso estado com o seu empenho na agricultura, no serviço público, na educação, na cultura. Nós precisamos valorizar essa força através de políticas públicas voltadas para a segurança, saúde e qualificação profissional. E é isso que nós vamos fazer”, garantiu o candidato.