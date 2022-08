Clécio reúne com a construção civil e diz que modernizará relação com empresas

Encontro foi organizado pelo Sinduscon

O candidato ao governo do Amapá pelo Solidariedade, Clécio Luís, se reuniu com representantes da construção civil. O encontro foi organizado pelo sindicato das empresas do setor, na sede da entidade, na zona norte de Macapá.

“O setor da construção civil é um dos que precisam voltar a aquecer a economia. Enquanto prefeito, fizemos grandes obras que trouxeram a geração de mais empregos. Fortalecendo o setor, vamos fazer e economia circular, gerando emprego e renda para o nosso povo”, comentou o candidato, que governou a capital por dois mandatos.

Obras públicas e incentivo a grandes projetos da iniciativa privada dominaram o encontro.

“Nós vamos implantar um sistema pra desburocratizar e facilitar o acesso dos empresários a informação sobre processos licitatórios. Além de dar celeridade aos pagamentos: esta foi uma medida que nós adotamos na Prefeitura de Macapá na nossa gestão e deu certo. Então, acredito que com essa plataforma nós vamos resolver esse problema que é uma das reclamações do setor da construção civil”, garantiu Clécio.

A demora na emissão de licença ambiental para execução das obras também foi discutida.

“Nós não podemos impedir o desenvolvimento, e o crescimento da economia. Mas também não podemos deixar de preservar. No entanto, acredito que podemos avançar nessa área, respeitando o meio ambiente para promover o desenvolvimento de forma sustentável”, destacou Clécio.

Os empresários entregaram uma carta de propostas do setor a Clécio, que prometeu anexá-las em seu plano de governo.