Clécio reúne com oleiros de Santana e defende setor: ‘fundamental’

O candidato ao governo do Estado pelo Solidariedade ouviu reivindicações

O candidato ao governo do Estado pelo Solidariedade, o ex-prefeito de Macapá Clécio Luís, também cumpriu agenda em Santana, município onde morou por quatro meses, em 2021, durante a inauguração do projeto “Pelo Amapá Inteiro”. Ele se reuniu com representantes do setor oleiro nesta sexta-feira (12).

Durante o encontro, Clécio lembrou da importância do setor para a construção civil, especialmente pela fabricação de tijolos e telhas.

“Nós precisamos resgatar um setor que sempre gerou muito emprego e renda. O setor oleiro é fundamental, porque está na base da construção civil. Então, precisamos reposicioná-lo para o centro da economia. Vamos avançar nessa área, respeitando o meio ambiente para promover o desenvolvimento de forma sustentável”, destacou Clécio.

O encontro ocorreu na Olaria do seu Chico, localizada no Bairro Provedor II. Clécio falou de propostas para o setor no segundo município mais populoso do Estado, e ouviu reivindicações, especialmente sobre a regularização da atividade.

“Sem licença ambiental fica muito difícil. Nós não podemos extrair o material pra trabalhar, então, precisamos comprá-lo só que fica muito caro”, afirmou Maria das Dores.

Também participaram da reunião moradores do Bairro Provedor II.

Neste sábado, Clécio cumpre agenda em Mazagão.