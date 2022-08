Cobrador é encontrado morto

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, na manhã deste sábado (27), na zona norte de Macapá. O corpo estava numa área de vegetação num local conhecido como “Loteamento Alfa”, a cerca de 400 metros da Rodovia do Curiaú, no Bairro Jardim Felicidade I.

O proprietário do terreno tinha feito uma vistoria de manhã, encontrou o corpo e chamou a PM. Policiais do 2º Batalhão da PM atenderam a ocorrência.

O homem aparenta ter entre 30 e 36 anos. Ele estava com dois capacetes, usava um cordão de ouro e carregava fichas de clientes. A polícia acredita que ele trabalhava como cobrador de vendas a crédito, daqueles que visitam clientes de porta em porta.

“Provavelmente o indivíduo que o executou saiu muito rápido do local e não levou nada. Até o CRLV estava no local, com capacetes, boletos de cobrança, cordão de ouro, menos a moto”, comentou o tenente Sandokan, do 2º BPM.

“Essa moto foi avistada ontem no Novo Horizonte por uma equipe do 2º BPM, mas, como ela não tinha restrição de furto e roubo, deixamos no local. Hoje de manhã voltamos lá, mas o veículo não estava mais”, acrescentou.

A Polícia Técnica periciou a área. A suspeita é de que o cobrador foi morto no local com pelo menos 4 tiros, há pouco mais de 24 horas. O corpo não estava em decomposição, mas já se encontrava enrijecido.

Policiais civis estiveram no local e recolheram objetos da vítima para iniciar as investigações.