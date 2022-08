Com aluguéis atrasados, escola de Macapá fecha as portas

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Nesta segunda-feira (22), pais e alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Guita, foram surpreendidos ao encontrarem a escola fechada.

Os alunos ficaram sem aulas e na porta da escola havia um cartaz escrito à mão que informava: “Informamos para a prefeitura de Macapá que a escola Guita ficará fechada. Motivo: falta de pagamento dos aluguéis (contrato vencido).”, dizia o cartaz.

Foi então que pais começaram a reclamar e a expor a situação nas redes sociais. Nelma Santos, professora da rede estadual e municipal de ensino e mãe de uma aluna da 4ª série da Escola Guita, conversou com o Portal SelesNafes.com e fez sua reclamação.

“Para a nossa surpresa, hoje, que estava tudo certo para ter aula normal, chegamos para levar os nossos filhos à escola e tinha uma placa do proprietário do prédio dizendo que seriam suspendidas as aulas devido o atraso de pagamento de aluguel”, declarou Nelma.

Ocorre que a Escola Profª. Guita faz parte do complexo esportivo do Glicério Marques, que está em reforma. Com isso, desde o início do ano letivo que as aulas da unidade estão ocorrendo em um prédio alugado na Rua Leopoldo Machado, em frente ao Sesi. Foi pela falta do pagamento dos aluguéis deste prédio que os alunos ficaram sem aula.

“Eu penso que deveria se honrar os compromissos de pagamento, mas também penso que os prejudicados são os alunos, porque nem os funcionários da escola estavam sabendo dessa tomada de decisão do proprietário do prédio e muito menos a própria comunidade, até então fomos comunicados em grupos de Whatsapp que hoje seria um dia de aula normal”, detalhou a mãe.

Nelma, como mãe, relatou o constrangimento e defende o bom senso e a empatia para com os alunos, que são os atendidos pela Escola Guita.

Proprietário e PMM

O proprietário do prédio não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem. Já a Prefeitura de Macapá alegou problemas administrativos e disse que o problema já foi solucionado. Segue a nota da PMM na íntegra.

“A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que, na manhã desta segunda-feira (22), o espaço alugado provisoriamente para abrigar as turma da Emef Professora Guita, cujo prédio próprio está em reforma, foi fechado por problemas administrativos já solucionados. As aulas seguem normalmente a partir desta terça-feira (23)”, diz a nota da prefeitura.