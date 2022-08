Com apenas 1 ônibus, moradores do Loteamento Amazonas sofrem pra sair e voltar do bairro

Bairro fica localizado na zona norte de Macapá, distante do centro da capital.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Moradores do Bairro Loteamento Amazonas que dependem do transporte público estão passando dias difíceis. O único ônibus que está atendendo a população demora cerca de duas horas para passar, relataram os usuários entrevistados pelo SelesNafes.com.

O cadeirante Antônio Teles tem 37 anos e há 22 mora na comunidade. No momento da reportagem, aguardava o ônibus em frente a sua residência há mais de duas horas.

Ele disse que os moradores precisam se virar pra sair do bairro. Alguns pagam lotação, outros precisam caminhar até a BR-210, na saída da comunidade, pegar um coletivo.

“Só tem um ônibus rodando aqui, que é o Ilha Redonda. A gente quer mais ônibus. Não podemos viver desse jeito. A CTMac precisa resolver nosso problema”, reclamou o morador.

O líder comunitário José Carlos Sampaio, conhecido por moradores como Branco, disse que na segunda-feira (15), usuários do transporte público fecharam a BR-210 para protestar.

O diretor presidente da Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac), Andrei Rego, esteve no local. Segundo Branco, o gestor prometeu que a situação seria resolvida.

“Eles botaram um ônibus, que é o Ilha Redonda, e não retornaram a linha do Zerão, que era a linha antiga. Eles disseram que iam fazer com que pelo menos um ou dois ônibus do Macapaba entrassem no bairro. Estão de brincadeira com a gente”, reclamou o líder comunitário.

A reportagem entrou em contato com a CTMac, que administra o serviço de transporte coletivo de forma emergencial desde o último dia 2, mas as ligações e mensagens não foram retornadas.